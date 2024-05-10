Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 29 0

Националисты предприняли очередную попытку атаки минувшей ночью.

Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России

Фото: Zuma / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь, 10 мая, пять украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся совершить атаки на территории трех регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Анапой.

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