Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России
Националисты предприняли очередную попытку атаки минувшей ночью.
Фото: Zuma / ТАСС
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь, 10 мая, пять украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся совершить атаки на территории трех регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять украинских БПЛА из которых: три — над территорией Брянской области, один — над территорией Московской области и один над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Анапой.
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