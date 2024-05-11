Гаубицы Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили по опорному пункту ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, полет прошел в штатном режиме.

Гаубицы Д-30 уничтожили расчеты FPV-дронов врага в приграничном районе Украины

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 группировки прикрытия государственной границы продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций украинских националистов в приграничных районах Белгородской области.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут — эти навыки уже отработаны до автоматизма.

Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара.