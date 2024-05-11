Вспыхнувший после атаки ВСУ пожар на нефтебазе в городе Ровеньки ликвидирован
Спасателям удалось устранить 18 очагов возгорания.
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Telegram / ГУ МЧС России по ЛНР / mchslnr; 5-tv.ru
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В ЛНР в городе Ровеньки пожарные ликвидировали возгорание на нефтебазе, произошедшее после атаки украинских националистов. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работали 85 пожарных и 12 единиц техники.
ВСУ атаковали 10 мая нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник заявил, что атака ЛНР, предположительно, была совершена американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами.
На производстве вспыхнул пожар, были повреждены рядом расположенные жилые дома. Известно, что в результате обстрела погибли три человека, еще несколько получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в больницу.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда.
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