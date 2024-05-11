«Уже в черте»: Пушилин пообещал освобождение Часова Яра

Российские силы намеренно продвигаются на поле боя постепенно.

Часов Яр будет освобожден от украинских националистов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден», — сказал глава республики РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что работа военнослужащих России происходит в правильном ритме. Они продвигаются вперед с необходимым темпом, оптимальным для правильного исхода событий и сохранения личного состава.

«Поэтому продвижение нужно, ежедневное продвижение, что демонстрируют наши воины, но при этом не „оголтелое — вперед“, несмотря на потери, а именно темп, ровно такой, который сейчас нужен», — добавил Пушилин.

Данный город имеет особое стратегическое значение. Его освобождение необходимо РФ для прорыва к новым населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка, где готовился автопробег.