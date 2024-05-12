Все возможно: в Госдуме назвали условие для переговоров России с Украиной

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Слуцкий назвал гарантии безопасности РФ условием для переговоров с Украиной

Все возможно: в Госдуме назвали условие для переговоров России с Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Спецоперация

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, Москва по-прежнему не отказывается от мирного урегулирования.

Переговоры между Киевом и Москвой все еще возможны, но только при условии обеспечения гарантий безопасности для российской стороны. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик напомнил, что еще в декабре 2021-го представители РФ предлагали закрепить упомянутые гарантии в юридически обязывающем договоре. Но руководство западных государств отреагировало на очередной серией ложных заявлений и рассказов про «политику открытых дверей НАТО».

«Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности, прежде всего нашей страны… Мы от переговоров по-прежнему не отказываемся, но на своих условиях», — заявил Слуцкий.

Накануне из сообщений европейской прессы стало известно, что Евросоюз согласовал текст документа по предоставлению Киеву гарантий безопасности. В нем указано, что ЕС обещает Украине немедленные консультации в случае атак, но своих солдат на поля боя не отправляет. Список будет предоставлен не позднее начала июля.

Кроме того, Швейцария готовится к конференции по Украине в городе Бюргеншток, она пройдет с 15 по 16 июня. Россия на мероприятие по урегулированию конфликта не приглашена.

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