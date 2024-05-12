Гладков помогает разгребать завалы на месте обрушения подъезда в Белгороде

Украинский снаряд попал в жилой дом, из-за террористического акта подъезд пробит насквозь и полностью обрушен.
Фото: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает разгребать завалы на месте теракта в Белгороде. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Сегодня сообщалось, что часть многоэтажного дома в Белгороде обрушилась, целый подъезд обвалился насквозь. Как рассказал Гладков, это произошло из-за попадания украинского снаряда. Губернатор добавил, что направился на место, позже обнародует подробности случившегося.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru показал момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео. На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru виден пролетающий снаряд ВСУ.
- 12 мая
- Армия Украины окончательно рухнет в случае отказа от сдачи Харьковской олбласти
- 12 мая
- В Белгороде обрушился подъезд из-за попадания украинского снаряда
- 12 мая
- «Тогда и поговорим»: в Совфеде назвали тему для переговоров России с Украиной
- 12 мая
- «Прикуси язык»: Пушков резко ответил Макрону на призыв к сдерживанию русских
- 12 мая
- Депутаты бундестага одобрили идею сбивать ракеты РФ с территорий стран НАТО
- 12 мая
- На Украине рассказали об эвакуации жителей Харьковской области
- 12 мая
- Эксперты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
- 12 мая
- Все возможно: в Госдуме назвали условие для переговоров России с Украиной
- 12 мая
- Две ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников сбиты над регионами России
- 12 мая
- ВСУ столкнулись с колоссальными потерями при боях за Работино
Читайте также
52%
0.70 98.95
0.64
Нашли ошибку?