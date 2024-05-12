«Ответят за совершенное»: Мирошник назвал причастных к теракту в Белгороде

Дипломат заявил, что киевский режим воюет с мирными гражданами, проигрывая на поле боя.

За теракт в Белгороде несут прямую ответственность иностранные спонсоры Киева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«К этому акту имеют самое прямое отношение иностранные спонсоры режима, засевшего в Киеве», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, именно Запад профинансировал ВСУ и снабдил их оружием. Кроме того, именно союзники Киева работают над тем, чтобы украинская сторона избежала международной уголовной ответственности за свои военные преступления.

Дипломат подчеркнул, что «киевский режим, его боевики и полевые командиры непременно ответят за совершенное»: кого-то возмездие настигнет на поле боя, кого-то — на скамье подсудимых.

Также Мирошник назвал теракт в Белгороде наглядным примером того, как киевский режим воюет с мирными гражданами, проигрывая на поле боя.

Дипломат подчеркнул, что содеянное украинскими боевиками сегодня является военным преступлением и актом терроризма.

Украинские боевики ударили по Белгороду из тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате чего обрушился подъезд многоэтажного жилого дома.

На месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, погибли 12 человек, ранения получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рядом с пострадавшим от удара ВСУ домом в Белгороде находится школа.