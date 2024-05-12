Рядом с обрушившимся домом в Белгороде после атаки ВСУ находится школа

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 177 0

Местных жителей вывели за периметр после повторного обрушения дома в Белгороде

Фото, видео: Демидова Елизавета / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

На месте ЧП задействованы волонтеры.

Волонтеры начали помогать пострадавшим после обрушения жилого дома в результате теракта в Белгороде. Рядом с ним находится школа. Об этом передает корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Он добавил, что после повторного обрушения во время разбора завалов людей вывели за периметр.

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего произошло обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент спасатели работают на месте происшествия и проводят разбор завалов. Кроме того, стало известно, что часть многоэтажного дома в Белгороде свалилась, подъезд разрушился полностью.

Ранее 5-tv.ru писал, что при повторном обрушении подъезда жилого дома в Белгороде пострадали три спасателя. Также в МЧС сообщили, что в данный момент спасены 16 человек из-под завалов дома.

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