Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину

Военные балтийской республики готовы выполнять «тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях».

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военных на Западную Украину для тыловой поддержки украинской армии. Об этом сообщает Breaking Defence, цитируя советника президента страны по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла.

По его словам, присутствие эстонских войск на Украине помогло бы переложить с ВСУ «тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях».

При этом Эстония хотела бы отправить своих военных в рамках полноценной миссии НАТО, чтобы «продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость», отметил Ролл.

Он также выразил надежду на то, что члены альянса, выступающие против отправки войск, изменят свою позицию «со временем».

На днях о готовности отправить на Украину войска в рамках тренировочной миссии заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В интервью Financial Times она сказала, что у нее есть соответствующее разрешение от парламента страны, однако она опасается, что Россия может расценить такой шаг как провокацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президент Франции Эммануэль Макрон строит из себя «ястреба» по вопросу Украины и грозит России отправкой войск в зону спецоперации.