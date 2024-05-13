Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину

Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / SANDER ILVEST

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Военные балтийской республики готовы выполнять «тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях».

Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военных на Западную Украину для тыловой поддержки украинской армии. Об этом сообщает Breaking Defence, цитируя советника президента страны по вопросам национальной безопасности Мадиса Ролла.

По его словам, присутствие эстонских войск на Украине помогло бы переложить с ВСУ «тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях».

При этом Эстония хотела бы отправить своих военных в рамках полноценной миссии НАТО, чтобы «продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость», отметил Ролл.

Он также выразил надежду на то, что члены альянса, выступающие против отправки войск, изменят свою позицию «со временем».

На днях о готовности отправить на Украину войска в рамках тренировочной миссии заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В интервью Financial Times она сказала, что у нее есть соответствующее разрешение от парламента страны, однако она опасается, что Россия может расценить такой шаг как провокацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президент Франции Эммануэль Макрон строит из себя «ястреба» по вопросу Украины и грозит России отправкой войск в зону спецоперации.

Тема:
Спецоперация
13 мая
Два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом
13 мая
Стремительное продвижение: во Франции заявили, что ВС РФ уже в Волчанске
13 мая
В МВД возбудили дело после избиения сына участника СВО в Шатуре
13 мая
Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
13 мая
Никакого перемирия: что может дать РФ взятие Волчанска и Харькова
13 мая
«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах
13 мая
Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека
13 мая
На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
13 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
13 мая
«Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО
+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
91.63
-0.19 98.85
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:09
Суд отправил в СИЗО владельца автобуса, упавшего в реку в Петербурге
23:54
Миссия НАТО: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину
23:39
Не стоит надеяться: врач развеяла мифы о способах забеременеть
23:25
Бывшего мэра Вологды заподозрили в превышении полномочий и получении взятки
23:09
«Психика дороже»: Бородина резко высказалась о бывшем муже после его свадьбы
22:50
Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
«Может не срастись»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео