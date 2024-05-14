Не больше года! Бузова раскрыла самое лучшее время для замужества

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Ольга Бузова хочет выйти замуж через полгода после знакомства

Не больше года! Бузова раскрыла самое лучшее время для замужества

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Ольга Бузова

Певица считает, что, насколько серьезен мужчина, можно узнать в первые месяцы отношений.

Ольга Бузова рассказала свое мнение о замужестве во время шоу «Дерзкая готовка» на YouTube-канале Ляйсан Уташевой. По мнению певицы, мужчину для заключения брака видно сразу и она не хочет ждать год пока он решится.

С позицией Бузовой не согласился психолог Родион Барабанов, он сообщил порталу Teleprogramma.pro, когда можно сделать настоящие выводы о партнере.

Ольга подчеркнула, что брак не является показателем любви, но если пара собирается заводить детей, то нужно создать полноценную семью. И, насколько серьезен мужчина, понятно в первый месяц.

«Через полгода, как правило, заканчивается только адаптационный процесс, мы притираемся друг к другу, привыкаем к особенностям другого», — отметил эксперт.

По словам Барабанова, за этот период времени как раз завершается конфетно-букетный период и человеку нужно лучше узнать своего партнера. Только после этого можно делать выводы. Также серьезным шагом будет знакомство пары с семьями друг друга.

Кроме того, психолог порекомендовал не спешить и уделить больше времени, чтобы принять взвешенное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы в молодости у него была интрижка с Ольгой Бузовой.

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