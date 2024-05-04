«Желчь ее переполняет»: Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях
Барецкий заявил, что отказал Бузовой в отношениях
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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По словам шоумена, артистка до сих пор не может смириться с неразделенной любовью.
Шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы в молодости у него была интрижка с поющей телеведущей Ольгой Бузовой.
По его словам, с артисткой он знаком давно. В свое время Барецкий даже отказал ей в отношениях, так как у него уже была девушка. Это не понравилось Бузовой, которая, как он утверждает, оказалась мстительной и продолжает мешать ему по сей день.
«У меня с Бузовой натянутые отношения из-за нашего романчика, так сказать. Просто в свое время я Ольге отказал в отношениях, так как у меня была другая девушка. И Ольга мне это не может простить и строит всякие козни. Я, кстати, Бузову знаю давно, мы учились с ней в одной школе, но я лет на десять старше», — рассказал шоумен в разговоре с изданием Teleprogramma.pro.
Барецкий заявил, что сейчас Бузова обозлилась на мир из-за неразделенной к нему любви, и теперь «стервозность и желчь ее переполняют».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Бузовой сделали операцию. После хирургического вмешательства она изменила имидж и вернулась в работу.
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