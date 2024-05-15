Севастопольцев предупредили о рассыпанных суббоеприпасах сбитых ракет ATACMS

Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались в районе Северной стороны Севастополя после того, как были сбиты вражеские ракеты ATACMS. Об этом местных жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.

За минувшую ночь над Крымом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять таких ракет, предотвратив террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако после отражения атаки рассыпались компоненты снаряда. Они могут быть опасны, предупредил Развожаев.

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения — 15 метров», — пояснил губернатор.

Он также призвал изучить фотографии, на которых изображено, как выглядят суббоеприпасы, а также показать их детям. О таких находках следует обращаться к правоохранителям и ни в коем случае не трогать.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили украинский дрон над Татарстаном.