Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Пострадавших и разрушений нет.

Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Почепским районом Брянской области украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Как добавил Богомаз, пострадавших и разрушений нет в результате атаки нет. Экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

Губернатор подчеркнул, что вражеский летательный аппарат был ликвидирован с помощью средств ПВО Минобороны РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Так, Белгород 12 мая подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после попадания из комплекса «Точка-У».

По последним данным, жертвами удара стали 17 человек, ранения получили более 30. Различные повреждения были зафиксированы в более чем 60 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены также 11 автомобилей.

После обрушения подъезда дома в Белгороде в результате попадания украинского снаряда Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто хочет убить президента Украины Владимира Зеленского.

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