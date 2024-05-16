Российские войска нанесли поражение формированию «Кракен»* в Харьковской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 124 0

Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Российские войска нанесли поражение формированию «Кракен»* в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона» в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования „Кракен“ и „Иностранного легиона“, живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российские бойцы также отразили две контратаки противника у Старицы и Глубокого. В результате Вооруженные сил Украины (ВСУ) потеряли до 205 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-30, а также боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

* — террористическая организация, запрещенная в России

Тема:
Спецоперация
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