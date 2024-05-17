Более 100 беспилотников сбили за ночь над регионами России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Киевский режим пытался атаковать Крым, Краснодарский край, Белгородскую и Курскую области.

Более 100 беспилотников сбили за ночь над регионами России

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи пытались атаковать мирные регионы России, применив для этого беспилотники и безэкипажные катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего в разных субъектах страны силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили более 100 беспилотников. Так, 51 дрон был сбит над Крымом, еще 44 — над Краснодарским краем. Под атакой оказались также Белгородская (шесть БПЛА) и Курская (один БПЛА) области.

«В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — добавили в Минобороны России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров вертолетами морской авиации Черноморского флота.

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