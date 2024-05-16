«Крайне сложно»: Зеленский оценил ситуацию на харьковском направлении
Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове
Фото: Reuters / Gleb Garanich
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Глава киевского режима обсудил с боевиками обстановку в населенных пунктах региона.
В подконтрольном киевскому режиму Харькове состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего армии Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале президент Незалежной Владимир Зеленский.
«Ставка. Сегодня — в Харькове. <…> Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения», — написал он.
Зеленский также подчеркнул, что на заседании обсуждалась ситуация в районе города Волчанска и села Липцы.
Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На днях к ним присоединились еще семь — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, а также Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли поражение формированию «Кракен»* в Харьковской области. Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
* — террористическая организация, запрещенная в России
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