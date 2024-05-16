«Крайне сложно»: Зеленский оценил ситуацию на харьковском направлении

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Евгения Романова
Евгения Романова 66 0

Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове

«Крайне сложно»: Зеленский оценил ситуацию на харьковском направлении

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Тема:
Спецоперация

Глава киевского режима обсудил с боевиками обстановку в населенных пунктах региона.

В подконтрольном киевскому режиму Харькове состоялось заседание ставки верховного главнокомандующего армии Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале президент Незалежной Владимир Зеленский.

«Ставка. Сегодня — в Харькове. <…> Направление остается крайне сложным — усиливаем наши подразделения», — написал он.

Зеленский также подчеркнул, что на заседании обсуждалась ситуация в районе города Волчанска и села Липцы.

Российские военные продолжают успешное наступление в Харьковской области, освобождая один населенный пункт за другим, среди них — Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На днях к ним присоединились еще семь — Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, а также Бугроватка, Глубокое и Лукьянцы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли поражение формированию «Кракен»* в Харьковской области. Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

* — террористическая организация, запрещенная в России

Тема:
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