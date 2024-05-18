Киев просит США разрешить использовать американское оружие для ударов по России

Администрация президента Джо Байдена запретила украинским военным применять поставленные вооружения внутри РФ.

Украинские власти обратились к США с просьбой снять ограничения не использование американского оружия внутри РФ. Конкретно — разрешить поражение военных объектов на всей территории, которую страны Запада признают российской. Также Киеву необходима помощь в определении целей в России, по которым можно бить собственным оружием.

Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Штатов, в том числе из Пентагона. Информаторы издания утверждают, что запрос был направлен в Вашингтон на прошлой неделе. Американские власти пока его рассматривают.

«Украина обратилась к администрации Байдена (Президент США Джо Байден — Прим. ред.) с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России», — сказано в публикации.

Соединенные Штаты поддерживают Украину, поставляют военную помощь и вооружения с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Москва не раз предупреждала о рисках самого Вашингтона и отмечала, что накачивание Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасами лишь затягивает конфликт и истощает ресурсы страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обращал внимание, что США и НАТО, несмотря на упомянутый выше запрет и публичное отрицание, напрямую участвуют в российско-украинском противостоянии. Американские власти не только поставляют вооружения, но и занимаются подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

Как писал ранее 5-tv.ru, МИД РФ предупредил Запад об ответе за удары по территории России.