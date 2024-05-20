Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска

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Евгения Романова
Евгения Романова 393 0

Пасечник: боевики ВСУ обстреляли жилые кварталы в окрестностях Луганска

Фото, видео: Telegram / Официальный Телеграм-канал Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника / glava_lnr_info;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Под прицел армии киевского режима попали дома в поселке Юбилейный.

Войска Украины нанесли удар по жилым кварталам в окрестностях Луганска. Об этом сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный», — написал он.

Пасечник опубликовал кадры последствия обстрела. На них видно, что в многоквартирном доме выбиты окна.

Пасечник добавил, что боевики для атаки использовали западное оружие. На месте сейчас работают сотрудники МЧС и правоохранители. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются.

Также глава ЛНР подчеркнул, что армия киевского режима наносит удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, потому что терпит поражение на поле боя.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь беспилотников сбили за ночь над Белгородской и Курской областями.

Тема:
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