США опасаются обвинений со стороны Ирана в крушении вертолета с Раиси

Politico: Белый дом боится, что Иран обвинит США в крушении вертолета с Раиси
Фото: Reuters / West Asia News Agency
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С чем связаны беспокойства американских чиновников?
Чиновники в администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что власти Ирана обвинят США или Израиль в крушении вертолета с иранским лидером Ибрахимом Раиси. Об этом пишет газета Politico.
«Чиновники администрации Байдена все еще опасаются, что Иран может возложить вину в крушении вертолета, при котором погиб Ибрахим Раиси, на США или Израиль», — говорится в публикации.
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В Белом доме ожидают, что региональный статус-кво сохранится. В то же время американские власти опасаются последствий, которые могут наступить, если Иран обвинит Штаты в гибели Раиси. В частности, по мнению чиновников, это может привести к обострению напряженности с Израилем.
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения.
Церемония похорон президента Ирана и сопровождавших его лиц, погибших в результате крушения вертолета, пройдет 21 мая в городе Тебриз. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гибель Раиси отразится на отношениях Ирана и России. В ближайшие полгода в исламской республике должны состояться выборы на пост президента.
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