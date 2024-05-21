Зеленский о своем сроке президентства: «Мои пять лет еще не закончились»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 515 0

Зеленский заявил, что его срок на посту президента Украины еще не закончился

Зеленский о своем сроке президентства: «Мои пять лет еще не закончились»

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Официально он истек 20 мая. Выборы на Украине проводить не стали, лидер киевского режима объяснял решение военным положением.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его срок на этом посту еще не закончился в связи с военным положением. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — сказал Зеленский.

Он добавил, что не может оценивать свою деятельностью, поскольку это «не этично».

Согласно Конституции Украины, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Он был избран в 2019 году на пятилетний срок. При этом с февраля 2022-го в стране действует военное положение, на основании которого Зеленский и отменил выборы президента страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что меняет завершение полномочий Зеленского. Теперь главе киевского режима в буквальном смысле надо «ходить и оглядываться». Впрочем, как считают эксперты, вряд ли его это спасет.

Тема:
Спецоперация
21 мая
На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы
21 мая
«Просто ждем»: в ООН не ответили, почему замалчивают атаки ВСУ на регионы России
21 мая
«Ключевой момент»: в США признали передачу оружия Украине для ударов по Крыму
21 мая
«Истерично требовал»: Лавров о просьбах Зеленского поддержать его «формулу мира»
21 мая
Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
21 мая
Необъявленный визит: зачем глава МИД ФРГ Бербок внезапно приехала в Киев
21 мая
В Харькове заявили о повреждении объекта транспортной инфраструктуры после взрыва
21 мая
Женщина погибла при атаке ВСУ беспилотником по автомобилю под Белгородом
21 мая
«Просроченный» президент: что меняет завершение полномочий Зеленского
21 мая
Доставка топлива прямо на передовую. Лучшее видео из зоны СВО
+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
90.65
-0.34 98.58
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова
17:04
На Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы
17:01
Под влиянием черной магии: есть ли «венец безбрачия» у Димы Билана
16:49
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступят в Лаосе и Вьетнаме
16:42
Путин назвал опустынивание серьезной проблемой для Калмыкии
16:37
Канада расширила список антироссийских санкций

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео