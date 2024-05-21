Зеленский о своем сроке президентства: «Мои пять лет еще не закончились»
Зеленский заявил, что его срок на посту президента Украины еще не закончился
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Официально он истек 20 мая. Выборы на Украине проводить не стали, лидер киевского режима объяснял решение военным положением.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его срок на этом посту еще не закончился в связи с военным положением. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — сказал Зеленский.
Он добавил, что не может оценивать свою деятельностью, поскольку это «не этично».
Согласно Конституции Украины, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Он был избран в 2019 году на пятилетний срок. При этом с февраля 2022-го в стране действует военное положение, на основании которого Зеленский и отменил выборы президента страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что меняет завершение полномочий Зеленского. Теперь главе киевского режима в буквальном смысле надо «ходить и оглядываться». Впрочем, как считают эксперты, вряд ли его это спасет.
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