«Трудно поверить»: Песков о хамском заявлении Блинкена в адрес иранского народа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 0

Песков: госсекретарь США Блинкен допустил хамское заявление о народе Ирана

«Трудно поверить»: Песков о хамском заявлении Блинкена в адрес иранского народа

Фото: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko

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Американский чиновник считает, что жители республики «выиграли» от гибели своего президента.

Неловкое и хамское заявление допустил госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о том, что народ Ирана «выиграл» от гибели президента страны Ибрахима Раиси. Так его слова прокомментировали в Кремле.

«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как Соединенные Штаты Америки, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А, говоря по сути», — хамское заявление в отношении целого народа», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Безобразным заявлением слова Блинкена назвал и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По мнению депутата, это безусловное оскорбление памяти ушедшего и в целом народа Ирана. Кроме того, заявление американского чиновника явно противоречит первой реакции США на трагедию.

В беседе с «Известиями» Затулин пояснил, что это связано с «возмущениями, которые начались в среде американских иранофобов, которые тут же стали требовать, чтобы вместо соболезнований в адрес Ирана последовали всякого рода угрозы и оскорбления».

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Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку при сильном тумане вечером 19 мая. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов. При этом оставшиеся два, по данным СМИ, благополучно добрались до места назначения. Надежда на то, что Ибрахим Раиси, а также сопровождавшие его чиновники живы, сохранялась до 20 мая. Около 16 часов поисковые группы шли к месту жесткой посадки. Позднее передовые отряды на склоне горы, где разбился вертолет, нашли перстень Раиси.

В Иране объявили 21 мая пятидневный общенациональный траур. На всех государственных зданиях подняты черные флаги, а в мечети приходят тысячи людей и молятся о погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии.

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