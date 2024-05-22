В Британии заявили об уничтожении Россией секретных баз подготовки боевиков ВСУ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Sun: Россия уничтожила секретные базы наемников на Украине

В Британии заявили об уничтожении Россией секретных баз подготовки боевиков ВСУ

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Британское издание насчитало около 60 погибших боевиков со стороны Украины и НАТО.

Армия России уничтожила секретные прифронтовые базы, где иностранные наемники обучали боевиков ВСУ. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Подготовкой украинцев, говорится в материале, занимаются американские и британские наемники. При этом, как указал бывший британский военнослужащий Дэн Ридли, функционирование базы не финансируется Незалежной. По информации источника, наемникам уже удалось обучить там 14 тысяч боевиков ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что попавший в плен боец армии России убедил боевиков ВСУ сдаться.

Тема:
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