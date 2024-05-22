Попавший в плен боец армии России убедил боевиков ВСУ сдаться

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

WarGonzo: раненый боец ВС РФ в плену убедил четверых боевиков ВСУ сдаться

Попавший в плен боец армии России убедил боевиков ВСУ сдаться

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Как ему это удалось?

Раненый военнослужащий 9-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса армии России с позывным «Сорока» взял в плен четырех боевиков ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Он рассказал, что получил ранение, когда его бригада шла на штурм. Для остановки кровотечения он спустился в подвал вместе с сослуживцем, где оказались националисты.

В итоге по «Сороке» выстрелили, а очнулся он уже в плену. Семь боевиков хотели передать российских военнослужащих командованию.

Трое из них отправились на поиски потерянной рации, но по ошибке были убиты своими сослуживцами. Тут в ходе разговора «Сорока» и убедил оставшихся четырех боевиков сдаться.

Солдат убедил их в бессмысленности участия в боевых действиях против России. При этом «Сороке» было очевидно, что они и сами не хотели этого.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клещеевка в ДНР перешла под полный контроль российских войск.

Тема:
Спецоперация
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