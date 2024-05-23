СМИ сообщили о поражении ж/д состава с украинскими танками в Харьковской области

Десять боевых машин противника попали под удар, сообщили в силовых структурах. При этом Минобороны России официально информацию не комментировало.

Железнодорожный состав с танками армии Украины, ж/д узлы и тренировочная база операторов БПЛА поражены на станции Люботин в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Удары нанесены по ж/д узлам, по которым перемещались подкрепления, которые должны были усилить харьковскую группировку, станции Люботин и Харьков-сортировочный. По последним данным, на станции Люботин стоял состав с десятью танками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также российские бойцы нанесли удар в районе населенного пункта Коротич. Он пришелся по спортивному аэродрому, который служил тренировочной базой для операторов беспилотных летательных аппаратов.

От Минобороны России при этом официальной информации не поступало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Бойцы продолжают продвижение в зоне спецоперации.