Путин: Россия выступает за переговоры по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 43 0

Российский лидер указал, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Гучек; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил по итогам встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

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«Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы в Белоруссии эти переговоры начали в свое время, потом перенесли, причем по просьбе украинской стороны, в Турцию, Стамбул, вышли на договоренности, вышли на проект соглашения и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины (подписал. — Прим. ред.). То есть в принципе украинскую сторону это в целом устраивало. Устраивало и российскую», — отметил президент РФ.

Затем, продолжил глава государства, в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после визита которого украинская сторона «выбросила» договоренности с Россией и объявила о прекращении переговоров.

«Не мы прекратили эти переговоры, а они прекратили. Даже больше — запретили сами себе вести переговоры дальше. Мы никому не запрещали. Мы — за переговоры», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что сегодня, после того как Украина не смогла реализовать поставленный западными хозяевами план стратегического поражения России и победы над ней на поле боя, опять начались разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам.

И Россия готова к диалогу, однако не исходя из желаний другой стороны, а только на основе достигнутых ранее в Турции и Белоруссии принципиальных договоренностей и тех реалий, которые сегодня сложились на земле, заявил российский лидер. Вопрос еще в том, добавил он, с кем именно сейчас на Украине вести переговоры.

«Мы к этому готовы. А с кем вести переговоры — это, конечно, вопрос не праздный, я с вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообществ, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства, или уже недействующего», — заметил Путин.

Он указал на то, что при возобновлении мирных переговоров с Украиной российской стороне нужно будет понять, с кем там можно иметь дело для выхода на подписание «юридически обязывающих документов», чтобы быть полностью уверенной в легитимности властей. Однако на этот вопрос должны ответить сами украинцы, подчеркнул президент.

«Это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина лишилась статуса правового государства.

Тема:
Спецоперация
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