В Кремле отреагировали на статью Reuters об условиях России для переговоров

Российская сторона никогда не отказывалась от обсуждения путей решения конфликта. Однако именно киевский режим отказался от процесса.
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
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В Кремле прокомментировали статью Reuters о готовности России к переговорам с Украиной, если будут зафиксированы «нынешние линии фронта». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это не совсем так.
В Кремле напомнили о готовности России вести диалог с Украиной для достижения тех целей, к которым сейчас наши бойцы идут военным путем. По словам Пескова, они и так понятны, как и сама спецоперация.
«Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая четыре новые территории», — напомнил представитель Кремля, говоря о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Журналисты Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю анонимные источники ранее писали, что президент России Владимир Путин способен вести боевые действия на Украине столько, сколько потребуется, но при этом в любой момент готов закончить конфликт.
При этом сам российский лидер ранее отмечал, что Россию на переговорах с Украиной в Турции в 2022 году в очередной раз обманули. После этого, по словам главы государства, Москва должна тщательно анализировать, с кем имеет дело, прежде чем вступать в диалог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СНБО Украины допустили переговоры с Россией.
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