«Она не обезьянка в клетке»: Лазарев пристыдил пиарящихся за счет Ольги Бузовой

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Лазарев обвинил МХАТ в дешевом пиаре за счет громкого имени Ольги Бузовой

«Она не обезьянка в клетке»: Лазарев пристыдил пиарящихся за счет Ольги Бузовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Тема:
Ольга Бузова

При этом, актер нашел за что поругать и саму знаменитость.

Актер Александр Лазарев-младший жестко ответил всем, кто пытается урвать себе популярность за счет Ольги Бузовой. Вспоминая период, когда телеведущая играла на сцене МХАТа, 57-летний артист выразил негодование, посчитав, что легендарный театр дешево попиарился на громком имени звезды.

«Ольга Бузова — сама по себе личность провокационная: о ней столько всяких разговоров ходило. Все знают, что она даже не певица, а интернет-персона какая-то. И пригласить ее на роль — это провокация! И дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, ждут попадания в театр. Профессиональные люди, которые умеют делать все, которые знают, про что они, которые ждут ролей», — высказался актер в беседе с RTVI.

Лазарев объяснил, что ситуация вышла нехорошей и для актеров, которым было обидно за назначение на роль звезды без театрального образования. Да и для самой Бузовой, к которой, как выразился Александр, отнеслись как к «обезьянке в клетке».

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