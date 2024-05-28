«Она не обезьянка в клетке»: Лазарев пристыдил пиарящихся за счет Ольги Бузовой

При этом, актер нашел за что поругать и саму знаменитость.

Актер Александр Лазарев-младший жестко ответил всем, кто пытается урвать себе популярность за счет Ольги Бузовой. Вспоминая период, когда телеведущая играла на сцене МХАТа, 57-летний артист выразил негодование, посчитав, что легендарный театр дешево попиарился на громком имени звезды.

«Ольга Бузова — сама по себе личность провокационная: о ней столько всяких разговоров ходило. Все знают, что она даже не певица, а интернет-персона какая-то. И пригласить ее на роль — это провокация! И дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, ждут попадания в театр. Профессиональные люди, которые умеют делать все, которые знают, про что они, которые ждут ролей», — высказался актер в беседе с RTVI.

Лазарев объяснил, что ситуация вышла нехорошей и для актеров, которым было обидно за назначение на роль звезды без театрального образования. Да и для самой Бузовой, к которой, как выразился Александр, отнеслись как к «обезьянке в клетке».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова со слезами на глазах поцеловала Даву.