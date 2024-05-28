Населенный пункт был зачищен от противника, но киевский режим не оставляет попыток высадиться на одном из остовов.
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Тела украинских боевиков, которые были обнаружена в брошенных и разрушенных домах, попали на видео. Кадры опубликовало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Видео сняли российские штурмовики 24 мая. На кадрах видно, как боевики ВСУ в хаотичном порядке лежат в обмундировании и полевой экипировке.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, в подвалах разрушенных домов в Крынках обнаружили тела боевиков ВСУ. Бойцы прежде вытеснили противника из Крынок, но боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на одном из островов.
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