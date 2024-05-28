Появилось видео из подвалов в Крынках, заваленных телами боевиков ВСУ

Тела украинских боевиков, которые были обнаружена в брошенных и разрушенных домах, попали на видео. Кадры опубликовало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Видео сняли российские штурмовики 24 мая. На кадрах видно, как боевики ВСУ в хаотичном порядке лежат в обмундировании и полевой экипировке.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, в подвалах разрушенных домов в Крынках обнаружили тела боевиков ВСУ. Бойцы прежде вытеснили противника из Крынок, но боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки высадиться на одном из островов.