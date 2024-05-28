Ракета «Нептун» уничтожена: ПВО сбила вражеский объект над Херсонской областью

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Сальдо: силы ПВО сбили ракету СВУ «Нептун» над Новоалексеевкой

Ракета «Нептун» уничтожена: ПВО сбила вражеский объект над Херсонской областью

Фото: Zuma/TASS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Пострадавших нет, все обломки упали в нежилом секторе.

Силами ПВО над поселком Новоалексеевка сбита ракета ВСУ «Нептун», которая была направлена в Крым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Около 19:00 часов над пгт. Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета „Нептун“, летевшая в сторону Крыма», — написал губернатор.

Он отметил, что никто из жителей района не пострадал. Все обломки упали в нежилом секторе. Садко также рассказал, что все системы находятся в состоянии готовности на случай повторения угрозы.

В понедельник, 27 мая, обломки сбитого украинского беспилотника упали в жилом районе Балашихи. Ими задело двух мужчин. Одного из них госпитализировали, второму удалось помочь прямо на месте.

Военные силы Украины регулярно производят атаки на мирное население России после начала спецоперации. Случаи далеко не единичные. Такую же ракету, как над Херсонской областью, 25 мая силами ПВО сбили над Белгородской областью. Также ВСУ систематически нападает на приграничные районы с помощью любых доступных им средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску.

Тема:
Спецоперация
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