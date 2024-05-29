«Вполне очевидно»: Песков о решении Польши разрешить Украине удары по России

Кремль ознакомился с соответствующим Варшавы.

Кремль считает вполне очевидным решение Польши разрешить Украине применять западное оружие для ударов по территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», — сказал он.

Песков добавил, что Россия уже неоднократно озвучивала позицию на тему подобных инициатив некоторых политиков из западных стран.

Следует отметить, что на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России с применением западного оружия. По его словам, украинские войска стремительно теряют позиции в Харьковской области.

В ответ на этот призыв пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине, он находится в прямой конфронтации с Россией. НАТО не просто повышает градус эскалации, но и впадает в «военный экстаз».

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку войск на Украину. Вместе с тем Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Незалежной.