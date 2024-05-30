Наступление на южно-донецком направлении: ВС РФ вышли к прямой дороге на Угледар

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ВС РФ вышли к прямой дороге на Угледар и наступают на южнодонецком направлении

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Освободив Новомихайловку, российские подразделения двинулись дальше, в сторону Парасковеевки и Константиновки. Это — стратегически важный узел.

На линии боевого соприкосновения решающую роль играют штурмовые отряды, которые сражаются с противником буквально лицом к лицу. В районе Новомихайловки российские бойцы продолжают наступление, используя при этом особую тактику. Вместе с военными на передовой работает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На передовой южно-донецкого фронта — сахалинские штурмовики группировки «Восток». Они — авангард наступления. Вместе с морпехами Тихоокеанского флота бойцы готовятся к штурму позиций врага в районе Новомихайловки.

Освободив Новомихайловку, российские подразделения двинулись дальше, в сторону Парасковеевки и Константиновки. Это — стратегически важный узел на пути к Угледару.

Враг истощен, но все еще опасен, его нельзя недооценивать. Подразделения ВС РФ используют тактику налета малыми штурмовыми отрядами. Заходят в лесополосу двумя группами, перекрывают фланги. Один отряд идет пешком, чтобы раньше времени не выдать себя. Вторая бронегруппа атакует с помощью тяжелой техники. По центру работает танк, прикрывая оба отряда и расчищая им путь.

«Противник на протяжении нескольких лет создавал укрепрайоны там, неприступную крепость. Приходилось находить разные способы выполнения задач. Наш натиск давление ни одной подразделение не выдержало», — говорит командир штурмовой роты с позывным «Волк».

Выведать планы врага, его скрытые позиции и численность удалось с помощью операторов беспилотников.

Штурмовые группы работают на острие, продвигаются вперед, ориентируются на данные воздушной разведки.

Беспилотники на этом участке фронта работают в режиме мультизадачности: ведут пехоту, передают координаты и атакуют сами, сбрасывая снаряды на вражеские АГС, минометы, пулеметы. Поражают и те же опорники. При идеальной погоде точность сброса — более 90%.

«Противник, если сравнивать, например, с той интенсивностью, как они работами полгода назад, сейчас уже интенсивность у них значительно сбавилась. Их значительно меньше стало. Раньше можно было хоть светофоры в небе ставить. Сейчас у нас больше „птиц“ в небе, чем у них», — говорит оператор БПЛА с позывным «Стич».

Боец с позывным «Лаки» одним из первых заходил в Новомихайловку в составе штурмовой роты. Несколько раз был под прямым минометным обстрелом, чудом не зацепило, отсюда и позывной. Сейчас бывший штурмовик работает оператором БПЛА.

«Оператором БПЛА я принесу больше пользы. То есть, я могу координировать действия других рот. С земли ты не замечаешь многие детали. С воздуха при штурме того же блиндажа, опорного пункта видно скопление сил. На 12 часов от такой-то группы, допустим, находится три вражеских единицы. Ото есть, они уже пойдут не вслепую, они уже точно будут знать, что там находится определенное количество людей», — говорит «Лаки».

Отодвинув линию фронта, передовые отряды вплотную подошли к прямой дороге на Угледар. Это — единственный узел снабжения мощной группировки ВСУ, которая из последних сил удерживает город.

Тема:
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