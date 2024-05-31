Армейская авиация ВКС России в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как авиация РФ поразила подразделения ВСУ в зоне СВО
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Ударная группа в составе трех вертолетов успешно сорвала ротацию ВСУ.
Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в составе трех вертолетов —Ка-52м «Аллигатор», Ми-35м и Ми-8 — помешала украинским нацистам произвести ротацию в зоне ответственности группировки войск «Север».
Экипажи вертолетов с помощью неуправляемых ракет С-8 нанеси поражение позиция ВСУ. Авианаводчик подтвердил успешное выполнение боевой задачи, а вертолеты, выполнив противотанковый маневр, вернулись в безопасность — на аэродром базирования.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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