Армейская авиация ВКС России в деле. Лучшее видео из зоны СВО

Ударная группа в составе трех вертолетов успешно сорвала ротацию ВСУ.

Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru. На этот раз ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в составе трех вертолетов —Ка-52м «Аллигатор», Ми-35м и Ми-8 — помешала украинским нацистам произвести ротацию в зоне ответственности группировки войск «Север».

Экипажи вертолетов с помощью неуправляемых ракет С-8 нанеси поражение позиция ВСУ. Авианаводчик подтвердил успешное выполнение боевой задачи, а вертолеты, выполнив противотанковый маневр, вернулись в безопасность — на аэродром базирования.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому РФ решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.