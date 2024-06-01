В России приземлился борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 134 0

На Родину вернулись 75 российских военных.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В России приземлился борт с 75 освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Павел Панов, которому удалость запечатлеть это радостное событие.

«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», ― отметил Панов.

Военнослужащие были несказанно рады вернуться на Родину. Один из бойцов Дмитрий как только спустился с трапа показал большой палец на вопрос о своем самочувствии.

«Эмоции необъяснимы. Просто я очень рад, что вернулся в Россию, что я дома», ― признался он.

Другой солдат подхватил эмоции Дмитрия. Он также отметил, что рад и благодарен за помощь в возвращении домой. Теперь все они хотят как можно скорее увидеть своих родных и крепко обнять.

К слову, обмен 75 на 75 произошел в последний весенний день. Как уточнили в Минобороны, этому посодействовали ОАЭ. В украинском плену россиянам грозила смертельная опасность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком положении находятся ВСУ.

Тема:
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