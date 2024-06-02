Чем дальше наши войска теснят противника, тем более дальнобойные ракеты нужны Киеву, чтобы срывать злобу на мирных русских городах и поселках.

«Подразделения НАТО не только все активнее ведут разведку, но и отрабатывают сценарии с нанесением ядерных ударов по нашей территории», — докладывает глава погранслужбы.

Не то, чтобы никогда такого не было, но теперь силы Альянса проводят эти провокационные маневры показательно.

Например, когда стратегические бомбардировщики запускают болванки, имитирующие атомные бомбы. И это, безусловно, провокация, одна «из», но с каждым днем их становится все больше.

Вся неделя прошла под аккомпанемент громких обсуждений на Западе: имеет ли право Украина наносить удары натовским оружием в глубину российской территории или нет.

Генсек Альянса одобрил такие действия. «Да» с оговорочкой: мол, по военным объектам. Но это лишь плохо скрываемая ползучая агрессия.

Ястребиный порыв «бомбить» поддержали наши «старые знакомые» — страны Прибалтики и Скандинавии, Чехия с Польшей.

Впрочем, каждое такое одобрение обложено кружевами витиеватых фраз, в таком знаете, французском стиле: мы считаем, что должны разрешить, вправе сами определять… Ничего не понятно. Так позволили или нет уже?

Среди натовцев, кто однозначно сказал «нет», лишь Италия, Венгрия и Турция, кстати, а где Bayraktar?

Остался последний шаг: официальный выход старшего и прямым текстом заявление. Со всеми вытекающими последствиями.

А какие они будут, еще раз напомнил российский президент, которого во время визита в Узбекистан попросили прокомментировать вот эти метания недружественных стран.

«Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением.

И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим», — подчеркнул Владимир Путин.

Понятно, что одобрения прибалтов вообще не имеют никакого смысла, кроме сотрясания воздуха, и повизгивания. У них нет такого оружия, которое бы представляло угрозу для Российской Федерации.

То же самое у Польши, Чехии и скандинавов всяких. У них есть артиллерия, есть минометы, дроны, но это в рамках большого военного конфликта, так, семечки.

Другое дело Британия, Франция, Германия и США, у каждой из этих стран есть свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, SCALP, Taurus и ATACMS, соответственно.

Они и летят далеко, на несколько сотен километров, а заряд несут большой, но самое главное, эти системы настолько сложные, что наводить на цель, опять же по натовским спутникам, могут только натовские специалисты. Что, собственно, и делают.

Только за май по данным Министерства обороны было перехвачено более двухсот пятидесяти реактивных снарядов HIMARS — это из США и Vampire — это Чехия, свыше 80 управляемых авиабомб Hammer — сделанных во Франции, 50 оперативно-тактических ракет ATACMS — опять made in USA и восемь крылатых ракет SCALP — производства опять же Франции.

А на этой неделе:

«Наши системы ПВО отразили массированный налет на Крымский мост», — как заявил новый глава военного ведомства.

«Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

То есть они, натовцы, дают разрешение получается не Украинцам, а самим себе. Причем задним числом. «Красная линия», которая отделяет мир от втягивания в полномасштабную Третью мировую как никогда близка. Запад поднимает ставки. Вопрос: почему сейчас?

Отчасти из-за политической обстановки. Выборы грядут в Британии в Евросоюзе и в Америке, надо что-то показать электорату. Но главное, ситуация на фронтах. Она для Киева все более и более плачевная.

От того британский Telegraph трижды переписывал статью, смягчая вердикт режиму Зеленского. От «Украина знает, что ей конец», до «остались считанные месяцы без новых поставок оружия».

Но Интернет, как говорится, все помнит и затертые острые заголовки тоже.

А началась эта истерика после начала наступления российских войск в Харьковской области, для создания буферной зоны вдоль границы, чтобы не могли больше ВСУ обстреливать Белгородчину из западного оружия в том числе. Пусть и не такого мощного, как хотелось бы генералам Зеленского. Репортаж корреспондента «Известий» Владислава Харченко.

Это не Сектор газа и не Израиль, Даже не Донецк времен самых яростных атак ВСУ. Так спит Белгород в Международный день защиты детей. В небе над городом ПВО сбила больше десяти ракет.

И вовсе не совпадение, что за пару часов до удараа целей генсек НАТО витиевато сказал, что пришли время бить западным оружием, куда Зеленскому заблагорассудится.

Ночью бьют, почерка не меняют, когда люди спят, накидывают по городу. Вот слышны выходы ПВО. Это очередной раз доказывает, что мирные люди — одна из приоритетных целей.

Все это месть Киева за разгром ВСУ на Харьковском направлении. Чем дальше наши войска теснят противника, тем более дальнобойные ракеты ему нужны, чтобы срывать злобу на мирных русских городах и поселках.

Вот все, что осталось от жилого дома неподалеку от Белгорода, в который прилетел чешский «Vampire», ракеты системы залпового огня. А вот так выглядит квартал самого города, который тоже обстреляли из натовского оружия.

«Стреляют по мирным жителям, целенаправленно», — сообщает жительница белгородской области Анастасия Винниченко.

Киев продолжает выпрашивать оружие, ему мала. В марте требовал пять комплексов Patriot, в апреле уже семь, а в мае хоть сколько-нибудь.

«Если реакция в ближайшее время на те же поставки оружия, которые сейчас есть, и ракеты, например, британские, которые наносятся, которыми наносятся удары по российским объектам, будет соответствующая, например, там, где находятся склады, склады находятся, как правило, в Румынии или в Польше.

Если будут нанесены удары по складам действительно, дислокация этих объектов тогда возможно, что дальнейших действий не будет по поставкам оружия и попыткам этих стран участвовать в конфликте», — уверен директор института международных исследований сотрудничества, политолог, академический директор факультета государственного муниципального управления Синергия бычков Алексей Николаевич.

Зеленский старательно собирает кровавую жатву по улицам украинских городов

Людей нет, европейцы оружия не дают, у самих почти закончилось, зато старый свет дает добро бить тем западным, что осталось.

«Мы с самого начала дали понять, что удары по военным объектам на территории противника являются частью необходимой обороны», — заявил министр иностранных дел Дании.

«На польское оружие, которое мы поставляем Украине, нет таких ограничений», — сообщил Минобороны Польши.

Робко и без конкретики сказал свое слово Макрон, зато потрясал картой, которую как будто подглядел у неких товарищей.

«Мы считаем, что им должно быть позволено нейтрализовать военные объекты, я думаю, что, по сути, мы не провоцируем эскалацию. Эскалацию провоцирует Россия», — уверен президент Франции Эммануэль Макрон.

Оборонятся в западном мире — это бить по мирным городам. Американские ракеты ATACMS могут лететь на 310 километров.

Под ударом Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Смоленск, Калуга, Тула, Липецк. Британские Storm Shadow бьют на расстоянии 250 километров.

В нашем распоряжении оказались фото сбитых этой ночью на подлете к Белгороду ракет.

Специалисты сейчас их исследуют, но уже с высокой долей вероятности можно сказать, что это остатки американского оружия. Вот эти цифры, согласно американской же системе маркировки ракет, говорят сами за себя.

«У Запада сейчас, у США, у Европы очень выгодная позиция в плане того, что у них есть вот свои прокси. Это Украина. В целом, целое государство, которое имеет свою армию, свою ВВС, ракетные системы, все можно валить на них», — сообщил бывший сотрудник СБУ, руководитель проекта Ukr Leaks Прозоров Василий.

«Свалить на них» — одна из главных задач этой компании по легализации ударов вглубь территории России.

«После Украины может быть вполне вероятно, что и после Польши и Прибалтики вся Европа попадет под раздачу. Американцам, я думаю, это не жалко», — уверен капитан первого ринга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

И уже тем более не жалко Зеленского. Ему в этой убийственной игре отпущена теперь единственная роль. Когда все пойдет наперекосяк, принять на себя все грехи Запада и ответить.