Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона
МО: три беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Силы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать регион РФ.
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
Уточняется, что дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать российский регион в 08:00 до 08:30 по московскому времени.
«Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко. Он был заместителем главы администрации Корочанского района, как сообщил Вячеслав Гладков.
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