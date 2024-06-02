Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 22 0

МО: три беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать регион РФ.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать российский регион в 08:00 до 08:30 по московскому времени.

«Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при детонации боеприпаса в Белгородской области погиб чиновник Игорь Нечипоренко. Он был заместителем главы администрации Корочанского района, как сообщил Вячеслав Гладков.

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