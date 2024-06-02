Президент Республики Сербской заявил о препятствовании БиГ поставкам оружия Украине

Республика Сербская не имеет влияния на отправку помощи Киеву, но может препятствовать ей.

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны — Прим.ред.) перепродают Украине оружие через третьи страны. Об этом заявил президент Республики Сербской (другой части БиГ — Прим.ред.) Милорад Додик в беседе с РИА Новости.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру.

Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — сказал он.

Оборонные предприятия в Федерации БиГ контролирует Североатлантический альянс. В последнее время правительство этой части страны согласилось с тем, чтобы в число их владельцев пошли фонды США.

Додик подчеркнул, что Республика Сербская не имеет влияния на поставки оружия на Украину. Но она получает информацию и препятствует им.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров назвал поставку F-16 Украине сигналом НАТО в ядерной сфере. Запад пытается дать понять Москве, что он готов буквально на все.