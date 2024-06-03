Усиливают позиции: как российские силы вытесняют ВСУ из Урожайного

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ВС РФ продолжают выдавливать ВСУ из Урожайного

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы продолжают продвигаться вперед. Что сейчас происходит в районе этого населенного пункта?

Наступление в ДНР поддерживает артиллерия. Самоходные гаубицы атакуют опорные пункты противника, давая возможность штурмовым группам занимать новые высоты. Ожесточенные бои сейчас идут в окрестностях села Урожайное. За работой артиллеристов наблюдает корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

По лесополосе на полном ходу проносится самоходная пушка «Мста -С» — 40 тонн огня и стали. Артиллеристы группировки войск «Восток» сверяют координаты и заряжают орудие в надежном укрытии.

Точки давно пристрелены: это правый флаг Времьевского выступа, южные окраины Урожайного. Новые цели приходят от воздушной разведки регулярно. Только что артиллеристы отработали по колонне вражеской техники. Все цели обездвижены.

Сейчас на этом участке южно-донецкого фронта наша артиллерия не смолкает ни на минуту. В день по четыре-пять выездов на огневую позицию. В отличие от предыдущих модификаций, «Мста-С» работает в автоматическом режиме. Тумблеры заменили компьютеры. Но скорострельность по-прежнему зависит от мастерства и опыта заряжающего.

Артиллеристы рассказывают, работать стало гораздо спокойнее. Враг отвечает редко, скорее, по инерции.

«Стихло. До этого было сильно. Мне кажется, голодание снарядов у них», — рассказывает боец с позывным «Челяба».

Очередной выстрел как раз по вражескому опорнику — это район промышленных ангаров на севере Урожайного. Артиллеристы поддерживают наступление наших передовых групп. Штурмовики стремительно продвигаются вперед. Они уже зачистили и взяли под контроль промзону. Впереди — ожесточенные бои за сам поселок Урожайное. И без дальнобойных ударов артиллерии не обойтись.

Тема:
Спецоперация
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