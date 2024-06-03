Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены на харьковское направление

Они теперь находятся на том участке, который ведет к завершению спецоперации, заявил командир отряда.

Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область, а далее в планах продвижение в приграничные районы Харьковской области. Они находятся на том участке, который поможет приблизиться к завершению СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — сказал он журналистам.

Алаудинов уточнил, что бойцы переброшены на разные участки зоны СВО и уже приступили к выполнению поставленных задач, в том числе и штурмовых.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил положение ВСУ под Харьковом. По его словам, у украинских боевиков нет превосходства на этом участке боевого соприкосновения. При этом ВСУ предпринимают провальные попытки атаковать позиции ВС РФ на этом направлении.