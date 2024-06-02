«Никакого превосходства нет»: военный эксперт оценил положение ВСУ под Харьковом

Украинские боевики предпринимают провальные попытки атаковать позиции ВС РФ на этом направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на харьковском направлении наносят огневые контрудары, а не проводят контрнаступление. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Как объяснил аналитик, украинских боевиков снабдили новыми боевыми припасами, поэтому они решили предпринять попытку нанести удары по позициям ВС РФ.

«Мы можем говорить о возможности контрудара на данном направлении. Поэтому то, о чем говорят наши военкоры, это не наземное контрнаступление, а, скорее всего, огневое контрнаступление. То есть ВСУ подвезли какие-то новые боеприпасы, они решили нанести удары нашим атакующим войскам с массированием использованием артиллерии», — объяснил Матвийчук.

Так, с помощью кассетных боеприпасов ВСУ минируют территорию, в сторону которой продвигаются российские силы. Как подчеркнул собеседник издания, подобное можно охарактеризовать как «огневой контрудар». Кроме того, такая тактика уже всем хорошо известна.

Контрнаступление же содержит определенный ряд «задач», добавил специалист. Во-первых, противник должен быть основательно поражен. Во-вторых, необходимо завершение создания ударной группировки наступления.

«Этих целей они достичь не смогли. Кроме того, должно быть огневое и воздушное превосходство. У ВСУ никакого превосходства нет», — заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский пленный признался в нежелании ВСУ защищать Харьков.