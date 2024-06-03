Никаких шансов: как российские ПТУРы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром

Под Угледаром по замаскированным опорным пунктам и тяжелой технике ВСУ бьет мобильный противотанковый ракетный комплекс ВС РФ «Фагот». Он не дает врагу приблизиться к российским позициям и прикрывает продвижение пехоты. О том, как работают спецгруппы на линии фронта, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Противотанкистам на огневой позиции нужно не больше 20 секунд, чтобы прицелиться и ударить по врагу, который методично обстреливает передовые отряды ВС РФ под Угледаром.

Скорость полета управляемой ракеты «Фагот» составляет 220 метров в секунду. Впрочем, ПТУРщики и сами работают на повышенных скоростях. После выстрела противотанкисты сразу сворачивают установку, а сами уходят как можно дольше с огневой позиции и пережидают возможный ответный огонь в укрытии.

«Поражали цели пулеметчика и опорники противника. Метрах в 700 от нас он был. Пулеметчик ближе, но это не страшно. Разведка доложила и сами наблюдали. Противник утихомирился, тише стало», — говорит ПТУРщик с позывным «Суббота».

На передовой ПТУРщики работают на ключевых участках фронта — прикрывают штурмовиков. Угледарский участок сейчас один из самых подвижных. Российская армия наращивает здесь наступление, но и противник не сдается, бросая в бой резервы и технику.

Мобильные группы противотанкистов работают на передовой Южнодонецкого фронта, выискивают самые опасные и маневренные мобильные цели и гарантированно их уничтожают, помогая пехоте ВС РФ продвигаться вперед.

Так, в результате прямого попадания противотанковой ракеты по вражеской технике произошел мощный взрыв, судя по которому машина была доверху загружена боеприпасами, предназначенными для снабжения угледарской группировки ВСУ. Но до адресата они не дошли. Противотанкисты смогли поразить движущуюся цель, что гораздо сложнее.

«Определенный процент удачи, конечно, присутствует. Ракета, когда она идет, у нее метровый диапазон, она вращается. Это — особенности кинетической части. Но, как правило, ракета приходит точно. Оператор некоторое время — пять-десять секунд — управляет ракетой. Вне зависимости от того, кто в него целится, кто в него стреляет, он должен выполнить задачу — довести ракету до цели», — говорит оператор-ПТУРщик с позывным «Абзац».

Этот расчет поразил с десяток целей: не только опорники с огневыми точками и замаскированными позициями, но и тяжелую технику противника. У вражеских танков, которые пытаются помешать российской пехоте наступать под Угледаром, тоже нет никаких шансов.