Точными ударами: артиллеристы громят позиции ВСУ в районе села Урожайное
Российские артиллеристы громят позиции ВСУ в районе села Урожайное
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Расчеты самоходных пушек «Гиацинт» прокладывают безопасный путь штурмовым группам, которые ведут наступление на этом участке фронта.
В ДНР артиллерийские расчеты прикрывают действия пехоты на одном из самых сложных участков — в районе села Урожайное. Особая роль у самоходных установок «Гиацинт». Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расскажет об особенностях сложной боевой работы.
Три цели. Три выстрела. Три точных удара. Артиллеристы группировки «Восток» из Бурятии работают по укрепрайонам противника на юге Урожайного. Интенсивным артиллерийским огнем они прокладывают безопасный путь штурмовым группам, которые ведут наступление на этом участке южно-донецкого фронта.
Периодичность — до шести выстрелов в минуту. Можно и больше, хоть десять, говорит командир орудия. Зависит от слаженности экипажа. У этого расчета «Гиацинта» с этим никаких проблем. Боевой опыт изрядный. Вместе прошли ни один участок фронта. Пушка еще ни разу не подводила.
Артиллеристы работают как по боевым соединениям противника, так и по тыловым частям ВСУ. Перерезают каналы снабжения, оставляя врагов без снарядов.
Работа тяжелая и опасная. Но даже здесь, на одном из самых горячих участков фронта, у бойцов есть свои традиции, и даже личные талисманы.
«Прислала сестра (талисман. — Прим. ред.), чтобы меня оберегал. Даже есть автоматик маленький. Это маленький зверек», — говорит командир орудия с позывным «Квока».
И повод для улыбки действительно есть. Наши штурмовые группы постепенно теснят врага под Урожайным. А артиллеристы им в этом помогают. Работают без сна и отдыха: точно и быстро, насколько это вообще возможно.
- 4 июн
- Российские Су-25 уничтожают замаскированную технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 4 июн
- Работа оборонных предприятий Украины оказалась под угрозой из-за мобилизации
- 4 июн
- США и страны Европы разрешили ВСУ бить по территории РФ своим оружием: к чему это приведет
- 4 июн
- Кирби: США разрешили Украине только точечные удары по территории РФ
- 4 июн
- Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами
- 3 июн
- Французский наемник предстанет перед судом за участие в боевых действиях на стороне ВСУ
- 3 июн
- В Севастополе вскрыта готовившая теракты против военных РФ группа агентов Украины
- 3 июн
- Миссия провалена: Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины
- 3 июн
- Никаких шансов: как российские ПТУРы уничтожают позиции ВСУ под Угледаром
- 3 июн
- Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для нанесения ударов по РФ
Читайте также
94%
-0.81 96.87
-0.92
Нашли ошибку?