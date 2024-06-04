Точными ударами: артиллеристы громят позиции ВСУ в районе села Урожайное

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт» прокладывают безопасный путь штурмовым группам, которые ведут наступление на этом участке фронта.

В ДНР артиллерийские расчеты прикрывают действия пехоты на одном из самых сложных участков — в районе села Урожайное. Особая роль у самоходных установок «Гиацинт». Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расскажет об особенностях сложной боевой работы.

Три цели. Три выстрела. Три точных удара. Артиллеристы группировки «Восток» из Бурятии работают по укрепрайонам противника на юге Урожайного. Интенсивным артиллерийским огнем они прокладывают безопасный путь штурмовым группам, которые ведут наступление на этом участке южно-донецкого фронта.

Периодичность — до шести выстрелов в минуту. Можно и больше, хоть десять, говорит командир орудия. Зависит от слаженности экипажа. У этого расчета «Гиацинта» с этим никаких проблем. Боевой опыт изрядный. Вместе прошли ни один участок фронта. Пушка еще ни разу не подводила.

Артиллеристы работают как по боевым соединениям противника, так и по тыловым частям ВСУ. Перерезают каналы снабжения, оставляя врагов без снарядов.

Работа тяжелая и опасная. Но даже здесь, на одном из самых горячих участков фронта, у бойцов есть свои традиции, и даже личные талисманы.

«Прислала сестра (талисман. — Прим. ред.), чтобы меня оберегал. Даже есть автоматик маленький. Это маленький зверек», — говорит командир орудия с позывным «Квока».

И повод для улыбки действительно есть. Наши штурмовые группы постепенно теснят врага под Урожайным. А артиллеристы им в этом помогают. Работают без сна и отдыха: точно и быстро, насколько это вообще возможно.