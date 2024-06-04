Войска России уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

МО: силы ПВО за сутки сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

Войска России уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны рассказали об успехах бойцов в зоне СВО.

Российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации за сутки уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», а также две авиабомбы Hammer и свыше 40 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты 18 реактивных снарядов HIMARS производства США и „Ольха“, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией армии России нанесено поражение противнику в 112-ти районах.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил объекты боевиков ВСУ.

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