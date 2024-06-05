В Петербурге идут последние приготовления перед стартом ПМЭФ

Завтра в Петербурге начинается Международный экономический форум. Количество зарегистрированных участников — больше 17 тысяч. Среди них — очень много иностранцев, которые забывая о санкциях едут к нам делать бизнес. За последними приготовлениями в Северной столице сегодня наблюдал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

До старта экономического форума остались считанные часы. На площадке в «Экспофоруме» все достроили, подключили, зажглись светодиодные экраны, уже можно сменить каски на деловую одежду. Традиционно выделены несколько зон: сперва гости попадают в атриум, где разместились павильоны банковского сектора и крупных корпораций.

Огромная пчела, дающая башкирский мед, цветущие стены и потолки, самолеты — создатели стендов проявили высший пилотаж дизайна.

В центре стенда Северной столицы стоит синий внедорожник. Всем своим видом он напоминает автомобиль крупного китайского бренда. Отчасти это так: это «переиздание» для российского рынка под абсолютно новым названием. Выпускать этот автомобиль будут на берегах Невы. Конечно, мы искали на ПМЭФ новую модель «Лады» «Искру», которую тоже должны представить на полях форума 5 июня, но ее пока скрывают от любопытных глаз.

Участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 136 стран. Традиционно внимание приковано к стране-гостю, в этом году этот статус у султаната Оман. Их роскошный павильон выполнен в восточном стиле. Естественно, делегации начали прилетать в Петербург за несколько дней до начала саммита.

Представитель Индонезии профессор Конни Рахакундини Бакри уже успела попасть под летний петербургский дождь, сходить в несколько музеев и в совершенстве выучить свой доклад. Участница международного дискуссионного клуба «Валдай» в России частый гость, но на экономическом форуме впервые.

«Я собираюсь выступить на панельной дискуссии „Конфликт или гармония“ о том, как Россия на самом деле должна возглавить глобальные балансирующие силы. Этот форум очень важен, потому как некоторые из наших лидирующих политических партнеров будут присутствовать там», — рассказала представитель делегации Индонезии, профессор СПбГУ Конни Рахакундини Бакри.

Ключевая тема форума в этом году — «Основа многополярного мира и новые точки роста». Традиционно участие в форуме примет президент России Владимир Путин. Залы для пленарных заседаний и круглых столов готовы принимать высокопоставленных гостей.

А другие столы уже сервированы и готовы кормить гостей форума — тонны продуктов, самая разная кухня в нескольких ресторанах. На седьмом этаже «Экспофорума» обещают удивлять высокой кухней. В меню трио икры с блинами и поджаренными тостами на выбор — 17 тысяч 500 рублей, донская сельдь пряного посола — 2 тысячи 550 рублей, на десерт шоколадное дерево с черешней за 6 тысяч 950 рублей.

«У нас есть наша русская рыба, у нас есть наши продукты все местные — мы импортными не работаем в принципе. И мясо — все местные производители», — рассказал Андрей Родоманов, шеф-повар ресторана.

Торжество вкуса, технологий, дизайна, обширная культурная программа, но главное — деловая часть и подписание соглашений. В прошлом году на форуме было подписано документов почти на четыре триллиона рублей. 27-й Петербургский международный экономический форум ожидаемо может побить этот рекорд.