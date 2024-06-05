На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники

Эфирная новость 17 0

Суммарно в регионах России огонь охватил уже 140 тысяч гектаров.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Тема:
Пожары в Забайкалье

Сегодня в Забайкалье, где действует федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров, прибудут парашютисты-десантники из республики Алтай. Специалисты усилят группировку, которая уже насчитывает почти две тысячи человек.

Все они сражаются с огнем, который охватил больше 75 тысяч гектаров. Засушливая погода вкупе с порывистым ветром пока не дает возможности остановить распространение пламени.

Горят леса и в одном из самых пожароопасных регионов — в Якутии. Чтобы обнаружить новые очаги, в небо поднимают авиацию. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Отряд парашютистов-десантников готовится к вылету из Архангельска в Забайкальский край. Там из-за пожаров уже действует ЧС федерального уровня. Дополнительные силы стягивают со всей страны.

«А в Забайкальском крае обстановка очень сложная сейчас. Очень много гроз и пожары на больших площадях», — говорит директор ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» Сергей Иванцов.

Добраться до очагов на тяжелой технике невозможно. Чтобы работать в таких условиях, десантники прошли спецподготовку. Новые очаги возгорания возникают в труднодоступных районах — в горах и в лесных массивах за десятки километров от автомобильных дорог. Доставить туда пожарных можно только вертолетами.

Огонь, который идет по земле, тушат вручную. Верховые — с воздуха, но ветер быстро разносит искры на большую площадь. Отрезать линию огня помогает встречный пал.

«Локализовать лесной пожар — это значит приостановить его дальнейшее движение. Чтобы он уже дальше не распространялся», — объясняет Николай Кобелев.

В Якутии — одном из самых пожароопасных регионов России — огнем охвачено 24 тысячи гектаров лесов. Обнаружить новые очаги помогает авиапатрулирование.

Кроме авиации, для борьбы с огнем задействованы вездеходы, бульдозеры, тракторы и автомобили повышенной проходимости. Но работу по ликвидации природных очагов осложняет усилившийся ветер. Проблем добавляют и местные жители, которые игнорируют противопожарные запреты и предупреждения.

«Ездил палить свой покос. О запрете я не слыхал, что запрещают покосы жечь», — признается местный житель.

В некоторых районах Якутии сейчас фиксируют экстремально высокие температуры. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

Тема:
Пожары в Забайкалье
2 мая
В Забайкалье пожар сравнял с землей целый дачный поселок
19 апр
Особый противопожарный режим: пал сухой травы угрожает городам и деревням в РФ
19 апр
Природные пожары в регионах России близко подобрались к жилым домам
13 авг
Парашютисты-десантники высаживаются в самое пекло горящих лесов в Якутии
7 мая
Аномальная жара и лесные пожары атаковали Сибирь и Забайкалье
14 апр
Природные пожары бушуют в Забайкалье
11 мая
Пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья выделили 450 миллионов рублей
7 мая
Лес в огне: Природные пожары продолжают захватывать все новые территории
30 апр
Видео: Апокалипсис в Сибири — ветер срывает крыши зданий в Новосибирске и Томске
25 апр
Путин поручил в кратчайшие сроки выплатить компенсации пострадавшим от пожаров
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

13:43
В Петербурге местный житель избил и изнасиловал пенсионерку
13:42
Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь М» заключили соглашение о сотрудничестве
13:29
Банк «РОССИЯ» совместно с УК «Визант Групп» начнут развитие курортной зоны в Крыму
13:15
Нина Гребешкова вышла на связь после сообщений об экстренной госпитализации
13:01
«Своеобразная тема»: как предовтратить появление рака мозга
12:59
Делегат Молдавии на ПМЭФ-2024 назвал «потугами горстки людей» действия Кишинева

Сейчас читают

Талантлив во всем: Петросян раскрыл свое неожиданное увлечение из детства
Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк
Даже меньше сотни: за какие долги по кредитам не выпустят в отпуск за границу
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака