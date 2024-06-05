На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники
Суммарно в регионах России огонь охватил уже 140 тысяч гектаров.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Сегодня в Забайкалье, где действует федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров, прибудут парашютисты-десантники из республики Алтай. Специалисты усилят группировку, которая уже насчитывает почти две тысячи человек.
Все они сражаются с огнем, который охватил больше 75 тысяч гектаров. Засушливая погода вкупе с порывистым ветром пока не дает возможности остановить распространение пламени.
Горят леса и в одном из самых пожароопасных регионов — в Якутии. Чтобы обнаружить новые очаги, в небо поднимают авиацию. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.
Отряд парашютистов-десантников готовится к вылету из Архангельска в Забайкальский край. Там из-за пожаров уже действует ЧС федерального уровня. Дополнительные силы стягивают со всей страны.
«А в Забайкальском крае обстановка очень сложная сейчас. Очень много гроз и пожары на больших площадях», — говорит директор ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» Сергей Иванцов.
Добраться до очагов на тяжелой технике невозможно. Чтобы работать в таких условиях, десантники прошли спецподготовку. Новые очаги возгорания возникают в труднодоступных районах — в горах и в лесных массивах за десятки километров от автомобильных дорог. Доставить туда пожарных можно только вертолетами.
Огонь, который идет по земле, тушат вручную. Верховые — с воздуха, но ветер быстро разносит искры на большую площадь. Отрезать линию огня помогает встречный пал.
«Локализовать лесной пожар — это значит приостановить его дальнейшее движение. Чтобы он уже дальше не распространялся», — объясняет Николай Кобелев.
В Якутии — одном из самых пожароопасных регионов России — огнем охвачено 24 тысячи гектаров лесов. Обнаружить новые очаги помогает авиапатрулирование.
Кроме авиации, для борьбы с огнем задействованы вездеходы, бульдозеры, тракторы и автомобили повышенной проходимости. Но работу по ликвидации природных очагов осложняет усилившийся ветер. Проблем добавляют и местные жители, которые игнорируют противопожарные запреты и предупреждения.
«Ездил палить свой покос. О запрете я не слыхал, что запрещают покосы жечь», — признается местный житель.
В некоторых районах Якутии сейчас фиксируют экстремально высокие температуры. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
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