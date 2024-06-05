Изъятые предметы передадут в подразделения Минобороны РФ.
Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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Российские силовики нашли в Артемовском районе схрон с вооружением и боеприпасами, который заготовили украинские правоохранители в 2014 году. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР.
В частности, силовики изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Установлено, что украинские правоохранители незаконно вывезли это из местного оружейного склада полиции. В дальнейшем планировалось вооружение передать националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.
Изъятые предметы передадут в подразделения Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Крыму диверсанты хотели подорвать авто офицера Черноморского флота. Все они выполняли задачи ГУР и СБУ.
Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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