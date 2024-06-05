Путин: появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в РФ

Президент назвал факт поставки оружия в зону конфликта на Украине опасным и серьезным шагом.

Сегодня Берлин разрушает свои отношения с Москвой. Владимир Путин, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), резко высказался по поводу данного Украине разрешения со стороны ФРГ наносить удары западным оружием по территории РФ.

Президент напомнил, что поставки оружия в зону спецоперации — это опасный шаг. В частности, в России факт появления на Украине танков ФРГ, как признался Владимир Путин, вызвал морально-этический шок. Впрочем, намекнул президент, всем ясно, что это не было всецело решением руководства Германии.

«Мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», — резюмировал Путин.

Тем временем, в Германии решение канцлера Олафа Шольца также подверглось критике. Его коллега, глава «Союза Сары Вагенкнехт» и депутат бундестага Сара Вагенкнехт напомнила главе государства, что он сам не так давно был ярым противником эскалации конфликта и выступал против разрешения наносить удары по российской территории немецким вооружением, но почему-то резко сменил свое мнение.

Ранее 5-tv.ru приводил слова президента о количестве погибших в зоне спецоперации со стороны Украины.