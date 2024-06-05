Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ: «Оставляем за собой право»
Владимир Путин заявил о прямом участии Запада в войне против России
Фото: Колядин Павел / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент предупредил о последствиях, которые могут произойти после разрешения Украине рядом стран использовать поставляемое свое оружие для ударов по территории РФ.
Удары по территории России при помощи западной техники означают прямую войну против РФ, заявил Владимир Путин в беседе с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Российский лидер добавил, что на такого рода действия со стороны западных государств мы будем реагировать соответствующим образом.
«Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — резюмировал президент.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в РФ.
- 5 июн
- Путин: России не дают расследовать гибель своих журналистов на Украине
- 5 июн
- Путин: появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в РФ
- 5 июн
- Путин: ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными
- 5 июн
- Путин: Россия не нападала, а защищалась
- 5 июн
- «Мы пришли защищать»: как работает в зоне спецоперации бойцы «Эспаньолы»
- 5 июн
- Российские подразделения сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
- 5 июн
- «Чтобы обучать»: в США высказались об отправке солдат на помощь Украине
- 5 июн
- Армия России разгромила склады группировки ВСУ «Хортица» и Иностранного легиона
- 5 июн
- Бойцы группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю
- 5 июн
- ФСБ нашла под Артемовском схрон оружия Украины, сделанный в 2014 году
Читайте также
77%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?