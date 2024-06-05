Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ: «Оставляем за собой право»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 41 0

Владимир Путин заявил о прямом участии Запада в войне против России

Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ: «Оставляем за собой право»

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2024

Президент предупредил о последствиях, которые могут произойти после разрешения Украине рядом стран использовать поставляемое свое оружие для ударов по территории РФ.

Удары по территории России при помощи западной техники означают прямую войну против РФ, заявил Владимир Путин в беседе с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Российский лидер добавил, что на такого рода действия со стороны западных государств мы будем реагировать соответствующим образом.

«Если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, а это и есть их прямое участие в войне против РФ, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — резюмировал президент.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в РФ.

Тема:
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