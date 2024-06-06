«У нас есть своя позиция»: Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств

Журналистов интересовали потери сторон в ходе спецоперации и чем ответит наша страна на разрешение Украине разрешение использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ.

И вот в таких декорациях президент несколько часов беседовал с представителями ведущих новостных агентств мира. Владимир Путин сразу оговорился — это будет не интервью, а, скорее, обмен мнениями, ведь перед ним самые информированные люди на планете. Но готовы ли были они услышать то, что обычно не доходит до зарубежных зрителей и слушателей? Об этом рассказал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

15 журналистов с полярными взглядами на ситуацию в мире. Возможно, поэтому в зале их перемешали между собой. Но понять, кто дружественный, кто нет, можно было уже по вопросу. Запад интересует Украина. Вот немец волнуется: «Угрожал ли российский президент немецкому канцлеру, когда узнал, что Германия решила поставлять Незалежной оружие?

«Почему вы решили, что мы угрожаем? Это моветон. У нас есть своя позиция. Все считают, что Россия начала (конфликт. — Прим. ред.) на Украине. Но никто не хочет вспоминать, с чего началась трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине. Мне сказала бывший канцлер: вот в Косово НАТО действовало без решения Совета безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь! А здесь восемь лет… это что, не кровь, а водичка? Мы не напали, мы защищались. Чтобы всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, кто поощрял госпереворот», — подчеркнул президент.

Когда начался конфликт, Германия не хотела поставлять Украине летальное оружие. Но потом, под давлением, согласилась.

«После Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле суверенным государством», — отметил глава государства.

Путин вспомнил и взорванную нитку «Северного потока». В Германии до сих пор не осудили это. Российский газ там продолжают получать. Втихую.

«Германская экономика — она будет чихать и кашлять — все заболеют», — заявил президент.

Но будущее европейской экономики присутствующих волновало мало. Представитель из Франции по-русски спросил, какие в СВО у России потери?

«Если вас только это интересует, то об этом вообще никто не говорит. А если говорят, то извращают реальные цифры. Но наши потери, особенно, что касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они в разы меньше, чем с украинской стороны. Украинских пленных солдат у нас 6465 человек. На украинской стороне 1348 человек», — с ходу назвал точные цифры Владимир Путин.

Из любых сложностей Россия всегда исторически выходила победительницей. Как будто специально место для встречи выбрали со значением. За окном — символ преемственности. Вот такой вид открывался из зала, где прошла встреча Владимира Путина и международных агентств: три флага — флаг Российской империи, флаг СССР и флаг России. Можно сказать, что это стало фоном к их беседе.

По сути, нашей стране все равно, с какими лидерами западных стран работать. Британская журналистка почему-то спросила, с каким американским президентом Россия будет жить лучше, с Трампом или Байденом, но Путин об этом уже говорил.

«Все восприняли мое заявление по поводу господина Байдена так, с усмешками, но и увидели в этом какой-то скрытый даже наезд на президента Байдена. Действительно, он политик старой школы. И то, что ему не понравилось, он потом меня начал даже атаковать, я так и думал, что так будет. Значит, я прав, он предсказуем. Мы полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике? Я бы так не сказал. Думаем, что ничего по сути такого серьезного не произойдет. Но то, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы — они сжигают себя изнутри, свое государство, свою политическую систему, и должен сказать, приятно это или нет, но и свое мнимое лидерство в сфере демократии тоже сжигают прямо на корню. Потому что во всем мире является очевидным, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке по обвинения, которые сложились на основании событий, которые происходили годы назад без прямых доказательств, это просто использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы в прямую. Я думаю, вы согласитесь, Украина Штаты не интересует, их интересует величие свое. Они считают, что в случае успеха России может быть нанесен ущерб лидерству США», — объяснил свою позицию президент.

Итальянцы спросили, чем ответит наша страна на разрешения бить по ее территории западным оружием?

«Мы думаем о том, что если кто-то поставляет оружие для ударов по нашей территории, то почему у нас нет такого права, поставлять оружие такого класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — пояснил Путин.

Теперь важно, чтобы слова российского президента дошли до западного эфира и западных газетных полос. Как заметил президент, уровень контроля прессы в бывших демократиях становится жёстче с каждым днем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа.