Затопило тротуары и вестибюли метро: Москва приходит в себя после тропического ливня

По прогнозам синоптиков, непогода в столице сохранится до выходных.

Жители столицы приходят в себя после тропического ливня, который минувшей ночью затопил несколько районов города. Местами выпало две трети месячной нормы осадков. Под воду стали уходить переходы, тротуары и подъезды домов. Просочилась вода и в вестибюли метро. Движение поездов нарушено не было, но чтобы спустится в подземку, многим пришлось промочить ноги.

Еще одним следствием непогоды стал транспортный коллапс на дорогах. На северо-востоке Москвы вода поднялась настолько, что затопила две легковушки и автобус. Пассажиры смогли выбраться на сушу только при помощи спасателей.

По прогнозам синоптиков, непогода в Москве сохранится до выходных. Причем сегодня также ожидают грозу, ливень, порывистый ветер и даже град. Горожан призвали сохранять бдительность, не прятаться под деревьями и рекламными щитами, по возможности пережидать разгул стихии дома.