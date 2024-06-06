«Никто не хочет мира»: Захарова об истинных стремлениях Запада в украинском конфликте

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 17 0

Захарова: на Западе никто не стремится к миру на Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

Западные страны продолжают навязывать Украине определенные «нарративы», из-за чего Незалежная продолжает отрабатывать одну и ту же «повестку».

На Западе никто не стремится к миру. Именно поэтому страны, которые пытаются урегулировать украинский вопрос, постоянно сталкиваются с «циничным отношением» со стороны лидера Незалежной Владимира Зеленского. Таким мнением с 5-tv.ru на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время беседы она порассуждала о возможности организации более обдуманного форума по украинскому вопросу, схожего с «саммитом мира» в Швейцарии, однако с более «взвешенными» организаторами. Встреча западного лагеря должна пройти в середине июня — на конференции будут присутствовать главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную главой киевского режима Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Сперва представитель МИД РФ отметила, что киевскому режиму по сути «запрещено» вести переговоры — подобное решение было принято на законодательном уровне. Кроме того, Владимир Зеленский и крупные политические деятели государства относятся с «пренебрежением» и «цинизмом» ко всем, кто инициирует мирное урегулирование конфликта.

«Они знают только то, что им в качестве так называемых нарративов навязывает Запад. Они отрабатывают только эту повестку. Потому что они на „коротком поводке“. И потому что никаких возможностей для шага право или влево у них нет. И самое главное, даже не поэтому — никто мира то не хочет», — рассказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России выделила, что западные страны никак не стремятся к миру — ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в «коллективном» Брюсселе.

«Поэтому, к сожалению, мы видим, как страны, которые предлагают свои варианты движения в сторону мира, как например Китай, наталкиваются на такое циничное отношение к их предложениям со стороны Зеленского и всех остальных», — подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что саммит в Швейцарии по Украине не должен стать антироссийским.

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